Chi L’Ha Visto | Sciarelli mette i puntini sulle i per i programmi simili al suo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mercoledì scorso è finalmente tornato in onda Chie al timone dello storico programma di Rai Tre c’è ancora Federica Sciatelli (di questi tempi non è così scontato). Per parlare del comeback della sua trasmissione, la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv ed ha spiegato quali saranno i casi di cui parleranno di più in questi mesi. “Su quali casi punteremo i riflettori quest’anno? Partiremo dalla scomparsa di Kata, la bambina peruviana svanita a Firenze (il 10 giugno, ndr), poi parleremo del ritorno in Italia di Shab-bar Abbas, che continua a negare di aver ucciso la figlia Saman, e dedicheremo un’ampia pagina a Elisa Claps (la studentessa di Potenza uccisa a 16 anni: era scomparsa il 12 settembre 1993 e il cadavere fu rinvenuto nel 2010, ndr). Il 24 agosto è stata riaperta la chiesa della Santissima Trinità a Potenza, nel cui ...