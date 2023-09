Chelsea | Pochettino | «Ci sono molte aspettative | ma gli infortuni…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le parole di Mauricio, tecnico del, dopo il pareggio contro il Bournemouth di ieri per 0-0 Ancora un risultato deludente per ilcon il pareggio per 0-0 contro il Bournemouth. A fine partita Ben Chilwell ha sentito la necessità di andare a scusarsi con i tifosi dei Blues che hanno seguito la squadra in trasferta. Di seguito le parole del tecnico Mauricionel post partita. «Cia causa dei soldi spesi, non posso cambiare la realtà. Con tutta la squadra in forma possiamo competere, ma non ho tutta la rosa a disposizione. Cosa posso fare? Oggi mancavano 12 giocatori per infortunio, ho portato due portieri in panchina. Questa è la situazione. La rosa è nuova e dobbiamo capire e sentire cosa significa essere ...