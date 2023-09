Che Guevara “figura molto controversa” | così un sindaco lo sostituisce con San Francesco D’Assisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) A Vaiano Cremasco Sansfratta Che. Questione di toponomastica ma in questo piccolo paese del Cremasco, guidato dallo scorso mese di maggio dal centro destra, dopo decenni di amministrazione di centro sinistra, anche le strade cambiano nome a seconda del vento che tira in Comune. Trascorsi 23 anni di convivenza con il rivoluzionario argentino più noto al mondo, il primo cittadino Graziano Baldassarre, ha deciso di cancellare un pezzo di storia per ribattezzare quella via con il patrono d’Italia, San. Una decisione che in queste ore ha creato subbuglio tant’è che la sede locale dell’Associazione “Italia – Cuba” sta pensando ad una raccolta di firme contro la decisione della giunta e ad una manifestazione sotto le finestre del municipio. Dal canto suo Baldassarre, in una relazione ...