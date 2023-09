“Che bello | torna lei” Ballando con le Stelle 2023 | la notizia pazzesca sulla conduttrice

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 18 settembre 2023) Una trasmissione come il talent show di Milly Carlucci può essere pure un’ottima opportunità perre a far visita ai telespettatori più nostalgici e farsi conoscere dai più giovani. Tanti volti che sonoti alla ribalta partecipando a format comecon le. Una miticaanni ’80 in pista? Stando a quanto riportato in queste ultime ore da Dagospia, una iconica star della televisione si sarebbe decisa are a lavorare sotto i riflettori, che negli anni ’80 la resero una delle conduttrici più care agli spettatori.con lepotrebbe inaugurare il suo nuovo capitolo lavorativo. Lei è pronta.con le...