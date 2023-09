ChargeScape - Ford | Honda e BMW scommettono sulle Smart Grid in America

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 18 settembre 2023) Negli Stati Unitie BMW hanno dato vita a, una società paritaria che sfrutterà la forza delle tre Case per creare una Open Vehicle-Integration Platform (OVGIP). In buona sostanza, si tratta di una piattaforma unica capace di unire le esigenze del fornitori di energia e dei clienti delle auto elettriche nel mondo delle: da una parte sono previste tariffe agevolate e lo sfruttamento della tecnologia V2G (Vehicle-to-) per restituire energia alla rete e incentivare i clienti a passare al solare e ad altre soluzioni pulite; dall'altra, i fornitori potranno accedere a una quantità elevata di preziosi dati aggregati sull'uso dei veicoli e sui flussi di energia per rendere sempre più stabili ed efficienti le reti. In ...