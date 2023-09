Champions | Simeone | “Incontrare la Lazio? Ho già la pelle d’oca”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) Diego Pablo, allenatore dell’Atletico Madrid, parla della partita ditra la squadra spagnola e la, dove ha vissuto ottimi momenti: “Che emozione è per me tornare all’Olimpico e ritrovare la? Ho già la. Tutto mi fa ritornare a degli anni straordinari della mia carriera calcistica, e a una tifoseria che mi ha voluto sempre bene dal primo giorno. Abbiamo vinto tanto in un periodo bellissimo. Ho un grandissimo ricordo di tutti i laziali, ci vedremo in campo. Grazie di tutto cuore per l’affetto che ricevo quando sono qui, io sento lo stesso per voi. Ringrazio i tifosi per tutto l’affetto che ho ricevuto. Cosa mi aspetto da loro? Nella vita uno deve dare senza aspettare, ma l’affetto che c’è tra noi va al di là di un’ovazione domani in campo. Quella ...