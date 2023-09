Champions League | quali partite vedere su Canale 5 | Prime e Sky questa settimana Orari | programma 19-20 settembre | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) La UEFA2023/2024 è pronta a scendere in campo. La massima competizione europea per club tra poco più di 24 ore andrà in scena con il primo turno della fase a gironi. Dopo una lunga estate ricca di incontri preliminari per decidere le ultime squadre in grado di staccare il pass per la competizione, è arrivato il momento diin azione le tante stelle sul terreno di gioco sparse per tutta l’Europa. Tra martedì 19 e mercoledì 20tutte e 32 le squadre che prendono parte allaesordiranno nel torneo e inizieranno la propria ambiziosa corsa verso Wembley, Stadio in cui si giocherà la Finale il 1° giugno del 2024. E, ad aprire le danze, ci penserà proprio una formazione italiana: il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, a San Siro e alle 18.45 ...