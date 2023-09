Champions League | le designazioni per le partite delle italiane

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tutte le scelte per le sfide che vedranno protagoniste Napoli, Lazio, Inter e Milan in. I dettagli La Uefa ha reso noti gli arbitri che dirigeranno la prima giornata della fase a gironi della. Di seguito le scelte per le. MARTEDI’ 19 SETTEMBRE Milan – Newcastle Arbitro: José María Sánchez (ESP)Assistenti: Raúl Cabañero (ESP) – Iñigo Prieto (ESP)IV: Cesar Soto Grado (ESP)VAR: Alejandro Hernández (ESP)AVAR: Marco Fritz (GER) Lazio – Atletico Madrid Arbitro: Slavko Vin?i? (SVN)Assistenti: Tomaž Klan?nik (SVN) – Andraž Kova?i? (SVN)IV: Rade Obrenovi? (SVN)VAR: Nejc Kajtazovic (SVN)AVAR: Bastian Dankert (GER) MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE Real Sociedad-Inter Arbitro: Michael Oliver Assistenti arbitrali: Stuart Burt, Daniel CookQuarto ...

La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Commenta per primo L' Olimpico è pronto a riaccogliere domani i tifosi della Lazio in. Nel 2020 - 21 il Covid aveva impedito il ritorno dei biancocelesti sugli spalti. Quest'anno invece sono oltre 22000 i laziali che hanno sottoscritto il miniabbonamento per le ...

Sarà Serdar Gözübüyük a dirigere Braga-Napoli, match di Champions League del prossimo mercoledì 20 settembre che segnerà l'esordio nella ...ROMA - Dimenticare in fretta la "manita" rimediata nel derby di sabato e provare a ripartire dall'Europa, in quello che sarà il girone più difficile della prima fase della Champions League. Il Milan ...