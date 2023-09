Champions League 2023 2024 | sarà Michael Oliver a dirigere Real Sociedad-Inter

(Di lunedì 18 settembre 2023)il debutto stagionale dell’in. Il fischietto inglese è stato designato, infatti, per la sfida in programma mercoledì alle ore 21:00 allaArena di San Sebastian, dove i nerazzurri affronteranno la. Per il Napoli, impegnato a Braga all’Estadio Municipal, invece cil’olandese Serdar Gözübüyük. SportFace.

Una partita importante per dimenticare il derby e iniziare con il piede giusto il cammino innel girone più duro. TUTTI IN CAMPO - Ad eccezione degli infortunati Caldara e Kalulu , ...Le ultime dal centro sportivo di Carnago in vista della sfida dicontro il NewcastleGiornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Newcastle per la prima giornata di. Zlatan Ibrahimovic - Calciomercato. ...È senza dubbio una delle settimane più attese dagli appassionati di calcio. Inizia ufficialmente la fase a gironi della UEFA, edizione 2023 - 24, l'ultima con il format a 32 squadre , prima delle novità e dei cambiamenti previsti nella stagione sportiva 2024 - 25. Occhio alle squadre italiane e a big match ...

Riparte la Champions, il programma del primo turno in tv Calcio e Finanza

Champions League 2023/24: la prima senza Cristiano Ronaldo e Messi ma fascino inalterato - Sportmediaset Sport Mediaset

L'olandese Serdar dirigerà, invece, l'esordio del Napoli in Champions League contro il Braga in Portogallo all'Estadio Municipal, mercoledì alle 21.Dopo il brutto ko dell’Allianz Stadium contro la Juventus, Sarri pretenderà al più presto un’inversione di rotta dalla sua squadra. Polemiche a parte, la Lazio a Torino ...