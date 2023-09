Champions | Braga-Napoli | tre novità dal 1? torna anche Rrahmani

L'olandese Serdar Gözübüyük dirigerà, invece, l'esordio del Napoli inLeague contro ilin Portogallo all' Estádio Municipal, mercoledì alle 21 . 18 settembre 2023... NOW e Infinity+) Ore 21:00 - Lazio vs Atletico Madrid (Diretta Canale 5, Sky Sport Uno, NOW e Infinty+)LEAGUE - Mercoledì 20 settembre Ore 21:00 -vs Napoli (Diretta Sky Sport Uno, ......delle italiane in questa 1a giornata della fase a gironi diLeague: Milan - Newcastle Martedì ore 18.45 (Sky). Lazio - Atletico Madrid Martedì ore 21.00 (Sky e in chiaro su Canale 5)....

Champions League, Braga-Napoli: data, orario, dove vederla in diretta tv e streaming AreaNapoli.it

Braga-Napoli: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico 90min IT

Di seguito, il programma di allenamenti e conferenze stampa alla vigilia di Braga-Napoli, gara della prima giornata della fase a gironi di Champions ...UFFICIALE – La sfida di Champions League tra Braga e Napoli sarà affidata al fischietto olandese Serdar Gozubuyuk. La sfida di Champions League tra Braga e Napoli, valida per la prima giornata del ...