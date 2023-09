Cestistica Benevento | entusiasmo travolgente alla presentazione delle squadre di Serie B

Curiosità: La Campania ( AFI : /kam'panja/) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 5 577 984 abitanti, avente per capoluogo Napoli. È la regione più popolosa e più densamente popolata del Mezzogiorno; a livello nazionale è terza per numero di abitanti (dopo la Lombardia e il Lazio) e seconda per densità di popolazione, preceduta soltanto dalla Lombardia. Situata tra il mar Tirreno a sud-ovest e l'Appennino meridionale a nord-est, ha una superficie di 13670,95 km². La regione confina a nord-ovest con il Lazio, a nord con il Molise, a nord-est con la Puglia e a est con la Basilicata. Oltre alla città metropolitana di Napoli include le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Lungo le coste della Campania si aprono i quattro golfi di Gaeta, di Napoli, di Salerno e di Policastro.

Cresciuto nelle giovanili, passato poi allaMiWa, dove in tre anni ha collezionato tante presenze sia nel campionato di C silver che in quello di C Gold, dove con coach Parrillo ...Serie B Interregionale Prima Fase 1) Dinamo Basket Brindisi - Felice Scandone Avellino (30/9 - 9/12) 2) Felice Scandone Avellino - Adria Bari (7/10 - 17/12) 3)- Felice Scandone ...

Basket, la Miwa Energia si presenta alla città. Tanto entusiasmo in ... NTR24

Gazzetta di Benevento Gazzetta di Benevento

Sarà il 30 settembre la data del debutto della Miwa Energia Cestistica Benevento nel campionato di serie B interregionale: tra le mura amiche del Palatedeschi, i cinghiali beneventani affronteranno il ...La Miwa Energia Cestistica Benevento è lieta di annunciare l’inizio ufficiale della stagione 2023/24 con un evento straordinario che non solo coinvolgerà appassionati di pallacanestro, ma l’intera ...