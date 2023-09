(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe forze dicittà di Avellino al lavoro da mesi sul tavolo del cosiddetto “” avanzano a grandi passi sull’intesa programmatica, ma pare essere lontana la strada che porta all’accordo sul candidato sindaco da contrapporre a Gianluca Festa. Questo pomeriggio alla Chiesa del Carmine nuova tappa delle assemblee programmatiche alla presenza dei riferimenti di Pd, M5S, Sinistra Italiana, Si Può, App e Controvento specificatamente sul tema dell’urbanistica che, come sottolineato all’unisono dai partecipanti, “sconta troppe operazioni oscure a favore del privato”. E’ comune la bocciatura all’amministrazione Festa e la volontà di voler lavorare per una città che si riappropri del ruolo di capoluogo e, soprattutto, “aggiorni un Piano urbanistico comunale che, nei fatti, ...

Curiosità: Per centro-sinistra (o sinistra moderata) si intende una posizione politica nata dall'alleanza dei partiti di sinistra con quelli di centro, di impostazione progressista e riconducibile alla socialdemocrazia, al laburismo, alla liberaldemocrazia, al socialismo liberale, al liberalismo sociale e all’ambientalismo.

... proposta di legge avanzata dalche garantirebbe la cittadinanza ai bambini nati in ... sostenendo che Soros "vorrebbe che l'Italia [diventasse] unprofughi gigante perché vuole ...... da quando in qua nella coalizione diuno si autocandida e se gli altri non lo sostengono diventano colpevoli di "mancata alleanza" o "mancatolargo" Prima si parla e poi si ...

Centrosinistra, campo largo ancora in cerca della sintesi sui nomi anteprima24.it

Campo largo progressista e centrosinistra, il Sindaco di Bari Decaro ... L'Attacco

L'assemblea regionale di Azione avanza il nome di Carlo Costantini come candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali del 2024 ...La politica ferrarese torna a battere qualche colpo: centrodestra e centrosinistra stanno riscoprendo un terreno di confronto reale sui temi e sfide del territorio, a partire dalla sanità.