Cellulari alla guida | così scatta tolleranza zero

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le novità del Cdm sul codice della strada: cosa c'è da sapere. Multe più salate per chiusando lo smartphone, norme più severe anche per l'eccesso di velocità. Il fattore della recidività diventa un elemento in grado di elevare sensibilmente l'importo delle ammende. Il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova versione delle modifiche al Codice della strada, che verranno apportate tramite un ddl e una legge delega. Il testo, proposto dal vice premier Matteo Salvini, era stato approvato a Palazzo Chigi lo scorso 27 giugno, lunedì 18 settembre è arrivato il nuovo via libera del Cdm. Il punto sulle nuove norme con Martina Zanchi.

Curiosità: Un telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, telefono o natel in Svizzera), nel campo delle telecomunicazioni, è un apparecchio radio mobile terminale ricetrasmittente (terminale mobile) per la comunicazione in radiotelefonia sull'interfaccia radio di accesso di una rete cellulare.

Sono diverse le novità introdotte dal testo, dalla stretta sull'utilizzo deiguida , alle nuove regole sugli autovelox . Pugno di ferro anche nei confronti di chi si metteguida ...Martedi 19 settembre alle ore 12 i telefoniin Lombardia saranno raggiunti da un ...pubblico in fase di test ne ha parlato l'altro giorno a Palazzo Lombardia l'assessore regionale...

Domani a tutti coloro che abitano o transitano in Lombardia arriverà un messaggio di allarme e un suono particolare: è un test che si chiama IT-Alert ...Approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di revisione del Codice della strada: inasprite le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida o per eccesso di velocità. Arrivano norme anti ...