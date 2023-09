Cellulare alla guida | patente sospesa e multa oltre i 2mila euro | ecco le proposte del CDM

(Di lunedì 18 settembre 2023) Multe fino a 2.600per chi usa ile sospensione della, fino a mille per chi sosta nello spazio disabili, fino a 600 per chi parcheggiafermata del bus. Stretta agli autovelox “selvaggi” – usati dai Comuni solo per fare cassa – ma misure più severe nel caso di violazioni dei limiti di velocità recidive in città. Queste alcune delle novità contenute nel disegno di legge “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada”, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Sono “provvedimenti quanto più urgenti viste le troppe morti, anche di giovani ragazzi, sulle nostre strade”, ha affermato Giorgia Meloni ringraziando Salvini, promotore del disegno. “Ora passaggio in autunno del testo in Parlamento, con ...

Multe più alte anche per chi usa ilmentre èguida. "Nell'ottica di regolamentare l'utilizzo degli autovelox " ha spiegato il Ministero dei Trasporti " si va verso una definizione ...Salvini "Più sanzioni per chi usa ilguida" Sarà poi possibile contestare attraverso gli accertamenti da remoto la violazione dell'obbligo di dare precedenza in corrispondenza degli ...

Chi riceverà il messaggio, come e per quale tipologia di eventi catastrofici. Le impostazioni su smartphone, tablet, smartwatch. Cosa deve fare chi riceve (e non) la comunicazione dalla protezione civ ...Patente sospesa e multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida, sanzioni raddoppiate per chi occupa i posti riservati ai disabili: ecco tutte le novità al Codice ...