Ceferin sicuro | «Arabia Saudita avrà vita breve! Champions League? Assurdità!»

(Di lunedì 18 settembre 2023)in una lunga intervista al sito sloveno N1 ha parlato del calcio ine della UEFA, con riferimento ai club sauditi.BREVE – Aleksandersmentisce le voci legate allaine rincara la dose: «Questa storia dell’relativamente breve. Ho già detto pi àvolte che secondo me questo è l’approccio sbagliato allo sviluppo del calcio. Inserendo calciatori che hanno praticamente finito la carriera in Europa, non si sviluppa calcio. La Cina ha fatto la stessa cosa anni fa, ma la sua Nazionale non è riuscita a qualificarsi alla Coppa del Mondo. ...

Curiosità: Giovanni Melchiorre Bosco, meglio noto come don Bosco (Castelnuovo d'Asti, 16 agosto 1815 – Torino, 31 gennaio 1888), è stato un presbitero e pedagogo italiano, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. È stato canonizzato da papa Pio XI il 1º aprile 1934. È considerato uno dei santi sociali torinesi.

Il pressing dell'Al - Ittihad per avere Salah suggerisce che nessun club è al. Quando Ronaldo si è trasferito lì, il mondo rideva. Adesso nessuno ride. Db Praga (... AleksanderIl ...... il presidente della Uefa Aleksanderchiude tutte le porte: 'Solo i club europei possono ... Dila palla nei prossimi anni continuerà a rotolare con grandi eventi sportivi di caratura ...

UEFA, Ceferin sicuro: 'I migliori giocatori non sognano l'Arabia ... Calciomercato.com

Arabia Saudita, Ceferin sembra Nerone che suona la lira mentre ... IlNapolista

Le parole del presidente della Uefa intervistato dal sito sloveno N1: "Non vedo alcuna possibilità per questa idea, almeno nei prossimi 20 o 30 anni" ...Le parole del presidente della UEFA: «Il calcio non sarebbe più lo stesso se non avessimo fermato questo progetto, questa idea folle. Non vedo alcuna possibilità per questa idea, almeno nei prossimi 2 ...