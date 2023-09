CDS – Napoli | summit tra Garcia e giocatori | chiarimento in vista di Braga

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dopo il pari col Genoa, c’è stato un confronto di circa 20 minuti tra l’allenatoree idelper ritrovare la rotta. CALCIO. Dopo il mezzo passo falso sul campo del Genoa, in casaè andato in scena un confronto chiarificatore tra l’allenatore Rudie la squadra. Un faccia a faccia, secondo il Corriere dello Sport, durato circa 20 minuti. L’incontro, andato in scena ieri mattina a Castel Volturno, è servito per analizzare insieme prestazioni e risultati delle prime 4 giornate. Un dialogo costruttivo tra tecnico eper comprendersi, trovare soluzioni e ritrovare la rotta giusta. Non si è trattato di un processo alle responsabilità del singolo, quanto piuttosto di un proficuo scambio di opinioni per uscire da questo ...