Casellati | “Premierato pronto | sull’autonomia confronto in Aula”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 settembre 2023) ROMA – “Quella costituzionale è la ‘riforma delle riforme’. Garantirà quella stabilità imprescindibile per realizzare tutte le riforme dal lavoro alla natalità, dalle infrastrutture al fisco e così via”. Così, in un’intervista alla Repubblica, il ministro delle Riforme Elisabetta Alberti. “Il nostro programma elettorale prevedeva l’elezione diretta del presidente della Repubblica, ma mi sono indirizzata verso ilper arrivare ad una maggiore condivisione possibile. Due – spiega – sono i pilastri essenziali della riforma: stabilità dell’esecutivo ed elezione diretta del premier da parte dei cittadini. Sarà un ‘modello italiano’ perchè adattato alla sensibilità e alle esigenze del nostro Paese in un sistema di pesi e contrappesi, che non svuoteranno le prerogative del Capo dello Stato come garante dell’unità nazionale. Il suo ruolo ...