Caro carburanti - La benzina vola oltre i 2 euro anche al self | il governo studia un micro bonus

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilsta valutando un mini intervento per contrastare il. Tuttavia, con il progressivo peggioramento dei conti pubblici, la platea dei beneficiari dell'eventuale misura rischia di essere decisamente limitata, quantomeno rispetto alla possibilità di tagliare le accise secondo il meccanismo stabilito dal Decreto Trasparenza (la soglia critica è scattata da ormai alcuni giorni, ma l'introduzione della cosiddetta accisa mobile non è un obbligo, bensì una facoltà del). In particolare, stando a indiscrezioni, Palazzo Chigi starebbendo unda 80al mese per le famiglie meno abbienti: il contributo, infatti, sarà caricato sulla social card "Dedicata a te", la carta di pagamento prepagata da 382,50lanciata a ...

La prima mossa del governo contro ilsi profila sotto forma di bonus da 80 euro per i meno abbienti. Ma sono necessarie un paio di settimane prima del varo. Allo studio dell'esecutivo c'è la possibilità di caricare quella ...Non si fermano gli aumenti del prezzo deinonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinatibenzina: il prezzo oggi in self service supera quota 2 euro/litro in media nazionale. Il gasolio è al massimo del 2023 , ...Gasolio " Allarme anche nell'Isola tra le imprese autotrasporto L'ennesimo aumento del costo ... in Italia i prezzi alla pompa deirimangono tra i più elevati in Europa: siamo al 6° ...

Benzina e diesel alle stelle, ma la carta “Dedicata a te” ancora non parte: gli italiani stretti nell’incerte… La Stampa

BONUS BENZINA: possibile emissione di una SOCIAL CARD contro il caro carburanti; scopriamo cos'è iLMeteo.it

Non si arresta la scalata del prezzo dei carburanti e la Sardegna resta tra le regioni più care, sta peggio solo la Liguria. L’allarme di Confartigianato Imprese Sardegna per le imprese ...I prezzi di benzina e diesel preoccupano non poco. Ormai anche self service si è arrivati a 2 euro al litro Ecco perchè sta prendendo piede l’idea di un bonus benzina di 80 euro ma solo per le ...