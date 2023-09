Caro benzina | prezzo self sopra i 2 euro Gasolio ai massimi del 2023

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non si fermano gli aumenti deldei carburanti nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati: iloggi inservice supera quota 2/litro in media nazionale. Ilè al massimo del, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sempre comunquei mille dollari la tonnellata). Il Brent si aggira intorno ai 94 dollari. Per lasiamo aidal 15 luglio 2022, quando però era in vigore il taglio dell’accisa di 25 cent/litro (30 Iva inclusa). Allora ilsenza sconto avrebbe superato i 2,3/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato IP ha aumentato di ...

Il governo continua a lavorare sul bonus2023 , contributo economico che già quest'anno verrà erogato alle famiglie bisognose per far fronte alprezzi . Con il prezzo die diesel che corre, tanto da arrivare a toccare i 2 euro anche al self service, e il petrolio che non accenna a scendere ( il rischio è di arrivare a 100$ al ...Giorgia Meloni esprime preoccupazione per le famiglie italiane e per i cittadini non solo per il, ma anche per le bollette , che con l'arrivo dell'inverno torneranno alle stelle. La ...: il prezzo oggi in self service supera quota 2 euro/litro in media nazionale. Il gasolio è al massimo del 2023, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sempre comunque ...

I prezzi di benzina e diesel preoccupano non poco. Ormai anche self service si è arrivati a 2 euro al litro Ecco perchè sta prendendo piede l’idea di un bonus benzina di 80 euro ma solo per le ...Palazzo Chigi è pronto a intervenire contro i rincari con un contributo di 80 euro per le famiglie meno abbienti, ma solo dopo la Nota di aggiornamento del Def ...