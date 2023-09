Caro benzina | prezzo self sopra i 2 euro Gasolio ai massimi del 2023

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. (Adnkronos) -: iloggi inservice in Italia supera quota 2/litro in media nazionale. Ilè al massimo del, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sempre comunquei mille dollari la tonnellata). Il Brent si aggira intorno ai 94 dollari. Per lasiamo aidal 15 luglio 2022, quando però era in vigore il taglio dell'accisa di 25 cent/litro (30 Iva inclusa). Allora ilsenza sconto avrebbe superato i 2,3/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato IP ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati die ...

Curiosità: La benzina è un liquido altamente infiammabile, trasparente, di colore giallo chiarissimo, oleoso e dall'odore acuto, ottenuto dalla distillazione del petrolio grezzo a temperature comprese fra i 35 e i 215 °C. Di un litro di petrolio, solo il 10% diventa benzina dopo la prima semplice distillazione. Utilizzando le frazioni più pesanti (gasolio pesante e residui di distillazione) si possono ottenere molecole più piccole adatte a essere usate come benzina, grazie a un trattamento detto cracking catalitico, attraverso il quale gli idrocarburi di maggior peso molecolare vengono frammentati in presenza di un catalizzatore.

