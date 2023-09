Caro benzina | prezzo self sopra i 2 euro Gasolio ai massimi del 2023

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Adnkronos) –: iloggi inservice supera quota 2/litro in media nazionale. Ilè al massimo del, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sempre comunquei mille dollari la tonnellata). Il Brent si aggira intorno ai 94 dollari. Per lasiamo aidal 15 luglio 2022, quando però era in vigore il taglio dell’accisa di 25 cent/litro (30 Iva inclusa). Allora ilsenza sconto avrebbe superato i 2,3/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato IP ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di. Per Q8 ...

I prezzi die diesel continuano a salire e, per questo, il Governo sta valutando la possibilità di introdurre un piccolo bonus per alleggerire l'impatto delcarburanti. Si tratterebbe, però, di un ...Da Natali Gino sulla Romea e all'Avia su via Romea si paga 1,989 per un litro dial self. ... Bonus di 80 euro all'orizzonte Per dare un segnale contro ilcarburanti, il governo avrebbe ...Sulle autostrade invece laself service è a 2,075 euro/litro (servito 2,317), il gasolio ... Per dare un segnale contro ilcarburanti il governo avrebbe allo studio un bonus da 80 euro al ...

Benzina prezzo oggi sopra i 2 euro in self, gasolio al massimo del 2023 Adnkronos

Benzina a 2 euro, bufera Meloni: la promessa mancata di Salvini QuiFinanza

Spunta una nuova ipotesi per far fronte al caro carburante: come funzionerebbe e a chi spetterebbe il bonus da 80 euroIn arrivo un Bonus benzina di 80 € riservato ai beneficiari della social card Dedicata a Te: ecco quando parte il contributo.