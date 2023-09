Carlos Sainz merita di diventare prima guida della Ferrari?

Non è il caso di arrivare a dire che sia valsa la pena aspettare tutto questo tempo, ma di certo la vittoria dia Singapore non è di quelle che passano inosservate . Senza la presenza ...Si torna subito in pista a Suzuka A Singapore si è interrotta la striscia di vittoria della Red Bull, che si è fermata a quota 14 per effetto del successo della Ferrari cona Marina Bay. La scuderia di Milton Keynes ha vissuto un weekend da incubo e non è nemmeno salita sul podio, perciò Max Verstappen in primis avrà grandi stimoli a Suzuka per mettersi alle ...La Ferrari torna alla vittoria in Formula 1 dopo 26 Gran premi e il merito, a Singapore , è d iprotagonista di una gara astuta, perfetta, spettacolare. Applausi anche al compagno di ...

Tempo di lettura: 3 minuti I top del GP Singapore 2023 Vittoria di una maturità impressionante per Carlos Sainz che domina il weekend di Singapore […] More ...A compiere l'impresa è stato Carlos Sainz, che ha dominato il Gran Premio di Singapore conquistando la pole position al sabato e conducendo una gara in testa sin dal primo giro alla domenica, ...