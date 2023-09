Carlo Alberto Mancini attacca il GF e difende Claudio Roma

A dar man forte al concorrente del Gf, ci pensa il volto di un altro reality, parliamo diMancini, ex corteggiatore di Uomini e Donne . Il volto del programma di Maria sarebbe un amico ......i 9 Km tagliando il traguardo con il tempo finale di 32'47''5 infliggendo ben 52'' su... Tra i Master M3 i piemontesiCina (Valle Pesio) e Sergio Cao(Nordico Serravalle) chiudono ..." È molto importante " spiega il direttore sanitario di Asl1Paolo Tersalvi " fare la corretta prevenzione e pertanto la giornata di screening è rivolta in particolare a coloro che ...

Grande Fratello, Claudio Roma è il migliore amico di Carlo Alberto Mancini Isa e Chia

Claudio Roma è amico di Carlo Alberto Mancini Novella 2000

Il nuovo volto della casa del Grande fratello, e il suo amico ex corteggiatore di Uomini e Donne attaccano il conduttore Signorini per i termini utilizzati ...Grande Fratello, il concorrente si scaglia contro il conduttore: "Non doveva dirlo" Claudio Roma ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli ...