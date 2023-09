Caos a Porto Empedocle | 100 migranti fuggono dal molo E le ditte di bus non vogliono più partire

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 settembre 2023) E’: qui da ieri sono stipati oltre millearrivati dall’hotspot di Lampedusa per contenere l’emergenza sull’isola. Dalagrigentino, però, tentano continuamente di fuggire e almeno un centinaio di persone è già riuscito a lasciare la struttura di accoglienza sulda cui iripartono verso il resto del paese. I trasferimenti proseguono molto lentamente perché, tanto più per questa situazione di tensione, le autolinee private nonmettersi in viaggio verso il nord Italia e l’attesa esaspera ulteriormente il clima. Lo stop agli arrivi Al momento le presenze nel centro di accoglienza sulnon dovrebbero aumentare perché per la giornata di oggi non sono previsti nuovi ...