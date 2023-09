(Di lunedì 18 settembre 2023), 18 set. - (Adnkronos) - Si accende la sfida acon il Campionato del mondo die kayak cross che, oltre ai titoli iridati, assegnerà iper i Giochi di Parigi 2024. Sarà dunque il canale olimpico del Whitewater Center di Lee Valley ad ospitare, dal 19 al 24 settembre, ben 302 atleti, provenienti da 50 paesi, per l'appuntamento più importante della stagione. Il gruppo azzurro guidato dal diretto tecnico Daniele Molmenti è composto da dodici atleti e arriva all'appuntamento più importante della stagione forte degli ottimi risultati collezionati in questi mesi. La squadra dei kayak maschili è capeggiata da Giovanni De Gennaro (Carabinieri) che In questa stagione ha già ottenuto una medaglia d'oro e una di bronzo nelle tappe di coppa del mondo di ...

Con il termine canoa vengono raggruppati vari tipi di imbarcazioni che hanno in comune il fatto di essere spinte e manovrate con pagaie e adoperate da diverse popolazioni mondiali: la canoa ed il kayak. Per estensione, lo stesso termine raggruppa gli sport praticati con tali imbarcazioni.

Iniziano domani a Londra idislalom e kayak cross , che mettono in palio non solo i titoli iridati, ma anche dei pass olimpici per Parigi 2024. Il canale olimpico del Whitewater Center di Lee Valley ospiterà dal ...SLALOM, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO Calendarioslalom 2023 (in grassetto le gare che assegnano le medaglie) MARTEDI' 19 SETTEMBRE 10.30 C1 femminile a squadre - ...

Canoa: Mondiali slalom, azzurri in gara a Londra a caccia dei pass olimpici La Gazzetta del Mezzogiorno

Calendario Mondiali canoa slalom 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

A soli 40 minuti dal centro di Londra, il Lee Valley White Water Centre è uno dei migliori impianti di slalom per canoa al mondo ed ha ospitato anche nel 2015 i Mondiali di qualificazione olimpica per ...Lee Valley è pronta ad ospitare i Mondiali 2023 di canoa slalom 2023, occasione in cui verranno messi in palio dieci titoli iridati. Oltretutto, ci saranno ventisette pass, 15 nel kayak e 12 nella ...