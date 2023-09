Candeline per me e per il blog

(Di lunedì 18 settembre 2023) In occasione del mio cinquantesimo compleanno nacque Ildi Gió. Un’esperienza in questi tre anni per me molto significativa, fatta di rapporti di stima e di fiducia da parte dei lettori e di relazioni professionali e amicali con la redazione. Un lavoro instancabile portato avanti con passione e costanza. Oggi più di cinquantamila utenti Ildi Giò.

Salvatore Maresca corona un week end indimenticabile, iniziato con le 30e concluso sul ... La commozione è grande,Thor, che dietro una scorza da Avanger non ha mai nascosto di essere un ......il concerto dei Pussy Wagons . Moltissimi i RAM, i mastodontici truck di casa Dodge, le sempreverdi Ford Mustang e le Corvette , la supercar americana che proprio quest'anno spegne 70: ...... spegnendo lesul palco in compagnia dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco ...essere tornato in questa bellissima terra - ha affermato il cantante siciliano - Grazie a tuttil'...

Cristiana Capotondi: 43 candeline per la neomamma Elle

60 candeline per la Aston Martin DB5 di 007 GPOne.com

Città in festa, ieri, per le campane. I celebri bronzi hanno spento 180 candeline e hanno accompagnato, con la loro melodia, tutta la giornata dei desiani e non solo. Fin dalla prima mattina hanno sve ...Diletta Leotta fa emozionare tutti i suoi fan. Il 16 agosto, giorno in cui Diletta Leotta ha cominciato a soffiare sulle candeline per il suo compleanno. Il mondo ha assistito alla meravigliosa ...