Canale 5 modifica la programmazione pomeridiana | ecco le novità

(Di lunedì 18 settembre 2023)5 applica a quanto pare importanti modifiche nellaa partire dal 25 settembre, tra le quali spicca la rimozione della popolare soap La Promessa dal palinsesto. La fascia oraria verrà occupata dalla striscia di ‘Amici’ e da un appuntamento con il Grande Fratello. Cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di5: addio a La Promessa A partire dal 25 settembre assistiamo a importanti modifiche nel palinsesto pomeridiano di5. La nota soap opera “La Promessa”, molto seguita dal pubblico italiano, sarà rimossa dando spazio a nuove proposte della rete. Fan e appassionati seguiranno le ultime emozionanti puntate in onda in questo periodo, rimanendo in attesa di comunicazioni ufficiali riguardo un possibile ritorno della soap, che, ricordiamo, prosegue la sua ...

L'unicadunque riguarderà la mediana, con Matera che si piazzerà accanto a Scaccabarozzi. ... con fischio d'inizio alle 20.45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al255. In ...Il sistema di un "doppio" nell'istruzione secondaria superiore, cioè un indirizzo di studi ... Da qui deriva anche ladel rapporto scuola - famiglia: un tempo c'era alleanza, oggi c'è ...Termine previsto: 30 settembre Lavori in corso Piazza Roosevelt - via della Zeccadella ...straordinaria alla Centrale elettrica del Cavaticcio a cura del Consorzio della Chiusa e del...

WhatsApp rende disponibili i canali in tutto il mondo: le novità Sky Tg24

WhatsApp: arrivano i Canali anche in Italia Evosmart

Nella serata di domenica 24 settembre 2023, gli spettatori di Canale 5 si ritroveranno di fronte a una sorpresa nella consueta programmazione serale. “La Ragazza e l’Ufficiale”, infatti, non andrà in ...Nella prima serata di sabato 16 settembre la sfida agli ascolti tv si è giocata tra la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Polonia e il film ...