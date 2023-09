Campionato italiano moto d’acqua 2023 | ecco i vincitori della tappa di Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 settembre 2023)– Si è svolta ala quartadel, approdato per la prima volta nella cittadina laziale. L’appuntamento, in programma dal 15 al 17 settembre e organizzato da organizzato dall’A.S.D. CAST SUB ROMA sotto l’egidaFederazione Italiananautica, è stato all’altezza delle attese grazie alla partecipazione di oltre cento atleti. La giornata di domenica ha registrato anche la visita del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che insieme al sindaco diMario Baccini, al deputato del territorio diLuciano Ciocchetti si è congratulato con gli atleti presenti ed ha premiato alcuni giovani promesse di questo sport, tre ...