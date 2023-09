(Di lunedì 18 settembre 2023)presi a bastonate e colpiti con un martello da tre extracomunitaridi un bar. L’episodio di violenza si è consumato sabato sera in un locale di Matinella, nel comune di Albanella, in provincia di Salerno. L’uomo, per la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... vaticanista Mediaset, con la prefazione di Zakia Seddiki,dell'ambasciatore italiano nella ... i giornalisti Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della; Antonello ...Non l'ex governatore della Regionema un pm della procura di Brescia che, fino a qualche ...per un cittadino del Bangladesh finito davanti al giudice per aver pestato per anni la. Per ...La Salernitana aspetta Dia . Il calciatore senegalese è ancora in Francia, al fianco dellae dei familiari. Doveva rientrare lunedì in, e invece attraverso i suoi agenti ha ribadito "problemi personali - familiari" al direttore sportivo Morgan De Sanctis. Un bel punto di ...

Campania, moglie e marito picchiati con mazze e martelli all’interno di un bar Teleclubitalia.it

Incidente in A30 all'uscita di Sarno: muore anziano di 88 anni: grave la moglie ilmattino.it

Ieri pomeriggio, lungo l'autostrada A30, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla perdita della vita di un anziano di 88 anni e ha ...SARNO. Schianto in autostrada, ieri pomeriggio, lungo l'A30. A rimetterci la vita un anziano di 88 anni. L'incidente si è verificato poco prima dell'uscita di Sarno: un'auto ...