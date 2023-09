(Di lunedì 18 settembre 2023) su Tg. La7.it - Le forze dell'ordine hanno inferto un altro colpo alla. Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in ...

La7.it - Le forze dell'ordine hanno inferto un altro colpo alla. Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip .... Ero in compagnia di un giornalista, io stessa provavo a diventarlo, e così eccoci sul ... Ancora, a 180 metri da lì,varianti - prostituzione. Non mancavano certo presidi delle forze dell'...Dalle ultime indagini sempre più indizi sul coinvolgimento dellanel controllo dei sussidi a centinaia di affiliati. Nuovoa Caivano, ma le cosche alzano la testa: "stesa" a pochi metri dalle giostre. Scorta rafforzata a don Patriciello.

Camorra, blitz contro il clan Sorianiello a Napoli: 29 misure cautelari TGLA7

Camorra, blitz al rione Traiano a Napoli: 28 arresti. Smantellato il clan Sorianiello Corriere della Sera

Le forze dell'ordine hanno inferto un altro colpo alla Camorra. Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip partenopeo, a ...Blitz alle prime ore di oggi al Rione Traiano: i carabinieri hanno eseguito 29 misure cautelari a carico di 28 indagati (uno dei destinatari è deceduto per cause naturali), ritenuti vicini al clan ...