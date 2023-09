Cambiamenti nel mondo delle macchine | ecco il nuovo regolamento

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 18 settembre 2023) Come le innovazioni possono influenzare la sicurezza e la qualità dei prodotti che utilizziamo. La regolamentazione sullenon è altro che un insieme di leggi e normative, promulgata con l’obiettivo di incentivare gli standard di sicurezza e conformità. Grazie a ciò, i macchinari industriali nonché quelli commerciali vengono progettati, fabbricati e successivamente utilizzati nel miglior modo possibile, in modo tale da proteggere la salute degli operatori e dei consumatori. Infatti, se non si presta attenzione possono verificarsi emergenze ed incidenti piuttosto spiacevoli, i quali vengono causati dadifettose. Una regolamentazione sullechiara e applicabile a tutti i Paesi dell’Unione europea entrerà in vigore in via definitiva solamente nel 2027 e al ...