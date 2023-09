Calendario Supercoppa Italiana basket 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si alza il sipario sulla stagione-2024 della Serie A di! Al termine di una lunga estate azzurra – culminata con il Mondiale asiatico – si assegna nell’imminente fine settimana (sabato 23 Settembre e domenica 24 Settembre) la, che si disputerà ancora una volta nella splendida cornice del PalaLeonessa di Brescia – antipasto dell’avvio della regular season previsto per il prossimo weekend. La formula è la stessa dello scorso anno ovvero quella della Final Four, a cui partecipano le seguenti squadre: Olimpia Milano (Campione d’Italia); Virtus Bologna (vice-Campione d’Italia e finalista di Coppa Italia); Germani Brescia (vincitrice della Coppa Italia) e Bertram Tortona (miglior squadra classificata). La prima semifinale inalle ore 18:00 sarà il remake di quella ...

Sarà Verona l'avversario dell'Unieuro nei quarti di finale della Supercoppa di A2. Al termine dell'ultimo match dei gironi di qualificazione, quello vinto da Cento in casa della Fortitudo, la Lnp ha provveduto a diramare il...

Sarà Verona l'avversario dell'Unieuro nei quarti di finale della Supercoppa di A2. Al termine dell'ultimo match dei gironi di qualificazione, quello vinto da ...