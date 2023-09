Calendario Superbike | GP Aragon 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dopo una settimana di pausa, torna l’appuntamento con il Mondiale: da Magny-Cours, in Francia, si vola ad, in Spagna, per quella che sarà la terzultima tappa della stagione. Classifica piloti che è quasi già decisa: difficilmente infatti Toprak Razgatlioglu riuscirà a rimontare i 57 punti di svantaggio nei confronti di Alvaro Bautista. Lo spagnolo della Ducati ha costruito gran parte di questo gap nella prima parte della stagione, salvo subire nelle ultime gare la reazione del turco, che ha vinto Superpole race e gara-1 anche in Francia. Per tenere aperto il Mondiale e mettere pepe agli ultimi due Gran Premi, ci vorrebbe uno, se non due errori di Bautista. Per gli italiani l’obiettivo è cercare di salire sul podio. Nell’ultimo fine settimana ci è riuscito Michael Ruben Rinaldi in gara-1, salvo essere steso nella ...