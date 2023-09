Calendario Napoli in Champions League | programma | date | orari | tv | streaming di tutte le partite

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ildi Rudi Garcia si appresta a disputare la prima sfida nella nuova edizione della: gli azzurri, eliminati nel derby italiano contro il Milan nella stagione 2022-2023, vorranno cercare di ripetere il cammino intrapreso l’anno scorso anche con il tecnico francese, il quale può vantare una semifinale in questa competizione con il Lione nel 2020. Dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, ilnon ha convinto neanche nell’uscita di due giorni fa al Marassi di Genova, strappando un pareggio per 2-2 con il Genoa dopo essersi trovato in svantaggio per due reti a zero. Un’altra prestazione sottotono per la squadra di Garcia, che fino ad ora non ha trovato la giusta amalgama tra fase offensiva e difensiva, la quale fatica soprattutto nelle transizioni negative. Ilinizierà ...