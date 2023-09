Calendario Mondiali canoa slalom 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lee Valley è pronta ad ospitare idi, occasione in cui verranno messi in palio dieci titoli iridati. Oltretutto, ci saranno ventisette pass, 15 nel kayak e 12 nella canadese, per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 tra uomini e donne. Selezione azzurra che è guidata dai ‘soliti noti’ Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn nel kayak: entrambi sono le migliori carte da giocare sia nella garache in quella cross. Molte speranze sono riposte su Xabier Ferrazzi, iridato nella categoria juniores e migliorato molto negli ultimi mesi, con loro Marcello Beda, mentre tra le donne le altre convocate sono Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli, quest’ultima in gara anche nella canadese con Elena Borghi ed Elena Micozzi. Canadese maschile con Roberto Colazingari, ...

La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia oggi, domenica 17 settembre: saranno 3 i match in programma. Alle ore 15.00 si giocherà Sudafrica-Romania, poi alle ore 17.45 sarà la volta di Au ...Tre partite in programma oggi per chiudere il secondo turno della Rugby World Cup. Aprono i campioni in carica del Sudafrica contro la Romania, poi Australia-Fiji e infine Inghilterra-Giappone. La ...