Calendario Milan in Champions League | programma | date | orari | tv | streaming di tutte le partite

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ildi Stefano Pioli si avvia a disputare la prima sfida del girone F della2023-2024 nella giornata di domani: i rossoneri saranno di scena a San Siro contro il Newcastle per l’esordio nel raggruppamento dalle ore 18.45, un match già da subito importante per le ambizioni della squadra meneghina, semifinalista nella scorsa edizione della competizione continentale più ambita. Di certo gli uomini di Pioli non arrivano a questo primo appuntamento nel migliore dei modi, visto il pesantissimo ko per 5-1 rimediato nel derby della Madonnina contro l’Inter: la squadra inglese, nonostante non sia abituata a giocare queste competizioni, è un osso durissimo, considerando che faceva parte della quarta fascia nel sorteggio del 31 agosto. Le altre due compagini del girone, PSG e Borussia Dortmund, sono decisamente più esperte ...