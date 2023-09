Calendario Europei ciclismo 2023 | orari giornalieri | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sono ormai alle porte i Campionatidisu strada, che si terranno nei Paesi Bassi, ed in particolare nella regione del Drenthe, dal 20 settembre al 24 settembre. Con i Mondali disputatisi nel mese di agosto, la rassegna continentale, giunta all’edizione numero otto, si colloca nel finale di stagione. Saranno in totale quattordici gli eventi che metteranno in palio i titoli continentali e le conseguenti maglie blu-stellate. Dalle prove a cronometro per tutte le categorie riconosciute da UCI e UEC, fino alle prove in linea, passando per l’ormai consolidata Mixed Team Relay, sia per gli elite che per i junior. Di seguito dunque ilcompleto e dettagliato con ilgiornaliero della manifestazione e tutte le informazioni necessarie per seguire gli eventi in diretta. ...