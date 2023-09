Calciomercato Lecce | Krstovic già nel mirino di Milan e Inter

(Di lunedì 18 settembre 2023), Nikolacon tre gol nelle prime tre giornate è già finito neldei top club:compresi Fin dal suo arrivo alNikolaè stato un oggetto diesse in Serie A. Visti i precedenti c’era grande curiosità sulla scelta di Corvino di pescare di nuovo nel mercato balcanico. Con l’ottimo avvio dei giallorossi arrivano le prime conferme, con tre gol in tre partite e con le conferme sono arrivate anche le sirene di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti sull’attaccante montenegrino ci sarebbe l’esse di molti club, sia all’estero che in Italia, con le dueesi in prima linea.

Curiosità: Nel calcio professionistico, il calciomercato è l'insieme delle trattative contrattuali atte a definire il trasferimento di un calciatore da una squadra ad un'altra.

Per partire subito con il piede sull'acceleratore, il tecnico laziale spera nel risveglio di Ciro Immobile, a digiuno dal 26' della prima partita stagionale in casa dele ancora a secco all'...... ma non sicuramente positivo per quanto mostrato in campo, soprattutto nella partita di ieri contro il. 25 i tiri dei brianzoli, ma soltanto una rete fatta, quella del gioiellino Andrea ...

Falcone ancora una volta migliore in campo da quando è arrivato a difendere la porta del Lecce. Ed i giallorossi restano imbattuti ...I giallorossi scenderanno in campo venerdì con i rossoblù. Il fitto calendario porta quindi alla necessità di un altrettanto fitto programma di allenamenti Rientrato da Monza nella serata di ieri, il ...