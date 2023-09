Calciomercato com – Dybala e Lukaku scatenati | la Roma fa paura | 7-0 all’Empoli e prima vittoria Zanetti rischia | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 settembre 2023) 2023-09-17 23:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Larinasce dopo la sosta e trova lain stagione, portandosi a 4 punti e superando la Lazio. Alle 20.45 i giallorossi di Josè Mourinho umiliano 7-0 l’Empoli di Paolo, nel posticipo della quarta giornata di Serie A: zero punti per i toscani, mentre i capitolini, che hanno perso contro Milan e Verona e pareggiato contro la Salernitana, trionfano in casa, dopo un inizio inaspettato. Tre punti basilari per iniziare a risalire la china, visto che l’obiettivo in questa stagione è arrivare nei primi quattro posti. Lo Special One si affida per lavolta alla coppia formata da Paulo, guarito dai ...