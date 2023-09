Calcio | Serie A | Salernitana-Torino 0-3**

(Di lunedì 18 settembre 2023) Salerno, 18 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 3-0 lanel posticipo della quarta giornata diA, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere la partita il gol di Buongiorno al 15' e la doppietta di Radonjic al 41' e al 50'. In classifica i piemontesi salgono al 5° posto con 7 punti insieme a Napoli, Frosinone e Fiorentina, mentre i campani sono diciottesimi a quota 2 come il Cagliari.

Curiosità: Il campionato di Serie A, colloquialmente abbreviato in Serie A e ufficialmente denominato Serie A TIM dall'edizione 1998-1999 per ragioni di sponsorizzazione, è la massima divisione professionistica del campionato italiano di calcio maschile, gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

TORINO - Buongiorno e Radonjic , doppietta, e il Toro si scopre pronto, e senza paura, per puntare fino alla fine per un posto in Europa dopo il successo di Salerno nella partita perfetta. Il serbo, ...In questi giorni su Canale 5 nel cast della"La voce che hai dentro" con Massimo Ranieri, ... Mercoledì 27 settembre appuntamento alle 19 con il film " 999 - L'Altra Anima del" di Federico ...

**Calcio: Serie A, Fiorentina-Atalanta 3-2** La Gazzetta del Mezzogiorno

Fiorentina - Atalanta (3-2) Serie A 2023 la Repubblica

Roma, 18 set. - (Adnkronos) - La Lega Serie A, grazie alla recente apertura dell’ufficio ad Abu Dhabi, ha lanciato con il proprio broadcaster di Middle East e North Africa, STARZPLAY, in collaborazion ...Dopo la prima giornata di campionato la Divisione Calcio Femminile della FIGC ha pubblicato sui propri canali ufficiali la Top11 di giornata che vede Roma e Inter farla da padrone con tre calciatrici.