Calcio | Sarri | ' contro l' Atletico serve fare risultato | dobbiamo migliore approccio partita'

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. - (Adnkronos) - "Mi aspetto che la squadra prosegua nei miglioramenti togliendo i difetti di inizio stagione. Quelli più evidenti ora sono nell'alla, dove facciamo fatica. E poi i momenti decisivi nelle zone decisive di campo. Troppo morbidi in area nostra e in quella avversaria. Stiamo subendo gol in situazioni facilmente evitabili. A livello di gioco negli altri 70 metri di campo stiamo facendo anche dei passi in avanti". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio, alla vigilia del match di Champions Leaguel'Madrid. "Penso che bisogna andare gara per gara, pensare ai singoli eventi -sottolinea il tecnico toscano-. Ora il calendario ci propone questo, abbiamo dei problemi da risolvere, abbiamo la consapevolezza di aver fatto meglio ...