Calcio | Nazionale di calcio resta più seguita | +41% interesse azzurri volley

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. - (Adnkronos) - Secondo la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, ladisi conferma la piùdagli italiani, con 28.531.000 interessati a maggio 2023: si tratta del 74% degli italiani tra 14 e 64 anni. Tutto questo, nonostante una riduzione del bacino, rispetto a maggio 2018, dell'8%. Glidivantano anche il record di passione: il 71% degli interessati segue le vicende della rappresentativa con regolarità. Gli ottimi risultati ottenuti però dallaItaliana Maschile dihanno generato una crescita record dell'da parte degli italiani del 41,8% negli ultimi 5 anni: si è infatti passati da 13.525.000 interessati nel maggio 2018 a 19.175.000 ...

Curiosità: La nazionale di calcio dell'Italia (ufficialmente Nazionale A) è la rappresentativa calcistica maschile dell'Italia. Posta sotto l'egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresenta l'Italia nelle varie competizioni ufficiali e amichevoli riservate alle nazionali di calcio. I suoi componenti sono noti come azzurri per il colore delle divise.

E allora la tensione potrebbe anche giocare un brutto scherzo al centrocampista dellae costargli magari un cartellino giallo: ne ha già presi due in quattro presenze in Premier League. La ...Ma il mese scorso il Tribunale Federalesi è dichiarato ' incompetente sul caso '. E, a ... Portanova condannato per stupro,italiano sotto choc

Calcio: Nazionale di calcio resta più seguita, +41% interesse azzurri ... Il Tirreno

Nazionale di calcio 2023 - Qualificazioni Europei: Italia - Ucraina ... RaiPlay

Roma, 18 set. - (Adnkronos) - L’inizio di campionato del Napoli campione d’Italia non è stato entusiasmante. Dopo le due vittorie nelle prime gare stagionali, sono arrivati una sconfitta in casa con l ...Cambi di gioco, visione, meno compiti difensivi: un lavoro cominciato negli Stati Uniti e che si è visto con la Lazio. E Spalletti aiuta in azzurro ...