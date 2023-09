Calcio | Milan | Caldara operato alla caviglia destra | tre mesi di stop

(Di lunedì 18 settembre 2023)o, 18 set. - (Adnkronos) - Il difensore delMattiaè statooggidal dottor Giacomo Zanonpresenza del medico rossonero Lucio Genesio. L'intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre

Curiosità: L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana fondata nel 1899 con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio, dalla sua introduzione nella stagione 1929-1930, dove ha giocato pressoché stabilmente: da allora, infatti, ha partecipato a 89 campionati di Serie A a girone unico su 91, vincendone 19 (di questi tre prima dell'istituzione del girone unico, divenendo la seconda squadra, dopo il Genoa, a vincere il campionato italiano, e 16 dall'istituzione della Serie A), e a due campionati di Serie B nelle stagioni 1980-1981 e 1982-1983. L'esordio in massima serie nel periodo antecedente il girone unico risale al 1900.

Dopo lo 0 - 4 dal, datato 2 aprile, non ci capì più nulla. Kvara sempre raddoppiato e Osi ... Louvre del. Il Diavolo reagisce. Leao vola sul passaggio smarcante di Giroud, resiste al ...Partono i gironi della nuova edizione della principale coppa europea dicon Inter, Lazio,e Napoli. La Juventus sconta un anno di squalifica in campo internazionale, esclusa dalla Conference League, ma con una singolare scoperta. Se non fosse mai cambiato il ...

Il calcio non va ad algoritmi: il Milan ko nel derby Il Sole 24 ORE

A quanto pare Aurelio De Laurentiis aveva scelto Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli. L'affare poi è saltato sul finale, con Garcia al suo posto ...