Calcio | La Cremonese esonera Ballardini

Curiosità: L'Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Cremona. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano di calcio.

Salta la prima panchina in serie B CREMONA - Salta la prima panchina nella serie B 2023 - 24: laha ufficializzato l'esonero di Davide Ballardini. "Il club grigiorosso desidera ringraziare l'allenatore per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano ...Biennale per Stroppa Si attende solo la comunicazione ufficiale, ma di fatto Davide Ballardini non sarà più l'allenatore della. La scelta per il suo sostituto è caduta su Stroppa , che ...

