Calcio in tv oggi lunedì 18 settembre | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) In attesa dell’inizio della prima giornata di Champions League, ilno e internazionale non si ferma neanche questo: molti i match in programma per quanto riguarda Serie A, Serie B, Serie C e i maggiori campionati internazionali che si disputeranno nella giornata di. Si chiuderà nella serata odierna la quarta giornata della Serie A 2023-2024: alle 18.30 il Torino di Ivan Juric sarà ospite della Salernitana per una sfida tutta “granata”, mentre alle 20.45 il Bologna di Thiago Motta sarà di scena sul campo del sorprendente Verona. Per quanto riguarda la Serie B, occhio alla Sampdoria, che cercherà punti preziosissimi per la classifica contro il Cittadella. Anche all’ci sarà azione: infatti, si chiuderanno i quinti turni della Premier League e de La Liga. In Inghilterra, il ...