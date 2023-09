Calcio | Champions Oliver dirigerà gara Inter | Gozubuyuk per il Napoli

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Queste le designazioni per le due italiane in campo mercoledì ROMA - Sarà l'inglese Michaelad arbitrare Real Sociedad-valida per la prima giornata del Gruppo D diLeague che si disputerà mercoledì sera alla Reala Arena di San Sebastian (ore 21). Al suo fianco, gli assis