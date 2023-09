Calcio | Champions Oliver dirigerà gara Inter | Gozubuyuk per il Napoli

(Di lunedì 18 settembre 2023) Queste le designazioni per le due italiane in campo mercoledì ROMA - Sarà l'inglese Michaelad arbitrare Real Sociedad -valida per la prima giornata del Gruppo D di...

La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Queste le designazioni per le due italiane in campo mercoledì ROMA - Sarà l'inglese Michael Oliver ad arbitrare Real Sociedad - Inter, gara valida per la prima giornata del Gruppo D di Champions League che si disputerà mercoledì sera alla Reala Arena di San Sebastian (ore 21). Al suo fianco, gli assistenti Stuart Burt e Daniel Cook; Andrew Madley quarto uomo; Stuart Attwell

