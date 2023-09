Cagliarimania | tra il caldo torrido ed una squadra dai volti nuovi spicca il solito problema | quello della scarsa realizzazione Ora ci sarà un vero e proprio tour de force

L'obiettivo è quello di cancellare il black - out di Bologna ,errori individuali e di gruppo, che comunque non devono pesare sull'unione del gruppo ma anzi, devono servire subito da lezione per ...Contro l'Inter di Simone Inzaghi è quindi arrivato il primo k.o all'Unipol Domus di Claudio Ranieri, fino a ieri imbattutole mura amiche. La musica, rispetto alla scorsa stagione, è però ...i pochi (ricordiamo che siamo ancora ad agosto) aspetti negativi, troviamo Luvumbo, che non ha inciso come nelle ultime uscite, le poche conclusioni a rete e la scarsa propensione in attacco dei ...

Cagliarimania: A.A.A cercasi gol. La partita contro l'Inter riporta tutti ... Calciomercato.com

Cagliarimania: contro l'Udinese per scacciare l'opaca prestazione di ... Calciomercato.com

L’opaca prestazione contro il Bologna dovrà essere cancellata già dal prossimo match di campionato. Il Cagliari di Claudio Ranieri ospiterà l’Udinese domenica prossima, alle ore 12.30, alla Unipol Dom ...