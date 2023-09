Butti | “Alla ‘Cernobbio del digitale’ visione corale del Governo su futuro tecnologico”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il SottosegretarioPresidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione è intervenutopresentazione della prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” E’ stata presentata questa mattina la prima edizione di “ComoLake2023 – Next Generation Innovations”, la “Cernobbio del digitale”, che si terrà nei giorni 5, 6 e 7 ottobre al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. La Expo Conference è organizzata da Now Italia.conferenza stampa, che si è tenuta nella stessa location, è intervenuto anche il SottosegretarioPresidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Alessio, ispiratore di ComoLake2023. “Ladelvedrà una rappresentanza significativa del ...