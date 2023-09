Bundesliga | giornata 4 | Bayern beffato al 94? | poker del Dortmund

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 18 settembre 2023) Primo stop per ilche nella4 dinon va oltre il pareggio contro il Bayer Leverkusen. Le Aspirine gelano l’Allianz Arena con un rigore nel recupero.in rimonta del Borussia, tris esterni per Stoccarda e Hoffenheim che restano nelle zone alte della classifica. Prima vittoria per la neopromossa Heidenheim, il Darmstadt si fa rimontare dal Gladbach nonostante tre gol di vantaggio.4:-Leverkusen 2-2, Friburgo-2-4 Il big match che ha aperto questo turno metteva di fronte le uniche due squadre a punteggio pieno. Il Bayer Leverkusen evita in extremis la sconfitta a domicilio delMonaco, che deve accontentarsi del 2-2. Vantaggio dei bavaresi ...